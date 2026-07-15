Cyclomedia maakt straatfoto’s in de gemeente

De komende weken maakt Cyclomedia panoramafoto’s van de openbare ruimte in de gemeente. Het bedrijf werkt met speciale camera-auto’s en zorgt ervoor dat persoonsgegevens onherkenbaar worden gemaakt.

Gevonden voor jou

Het Nederlandse bedrijf Cyclomedia Technology B.V. heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen van de omgeving. De komende tijd rijden hun auto’s door de gemeente om 360 graden foto’s te maken vanaf de openbare weg.

Op deze beelden kunnen gezichten en kentekens te zien zijn. Voordat de foto’s worden gedeeld met klanten, zorgt Cyclomedia ervoor dat deze persoonsgegevens niet meer te herkennen zijn. Zo voldoet het bedrijf aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens worden beschermd

Om te controleren of alle regels rondom privacy worden nageleefd, heeft Cyclomedia een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en beschermt de privacy van burgers.

De foto’s worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het beheren van de openbare ruimte. Cyclomedia biedt een mogelijkheid om vragen te stellen of bezwaar te maken. Hiervoor kun je contact opnemen met het bedrijf via hun postadres in Zaltbommel.