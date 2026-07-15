Droogte en warmte zorgen voor watertekort

Door droogte en warmte is er minder zoet water beschikbaar. Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater.

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Het warme weer en de beperkte regenval zorgen voor een daling in de hoeveelheid zoet water. Dit heeft gevolgen voor de natuur, de waterkwaliteit en het grondwater. Waterbeheerders vragen daarom om bewust om te gaan met drinkwater en spaarzaam te zijn.

Zuinig omgaan met water kan op verschillende manieren. Geef de tuin water met een gieter in plaats van een sproeier, gebruik een regenton voor planten, en zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen. Ook korter douchen en de auto minder vaak wassen helpt mee om water te besparen.

Problemen in de gemeente

In de gemeente Geertruidenberg zijn de effecten van de droogte goed merkbaar. Door de aanhoudende warmte warmt het oppervlaktewater sneller op, wat leidt tot een toename van algen. Dit kan de waterkwaliteit verder verslechteren.

Ook de natuur en het grondwater staan onder druk door de droogte. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk bewust om te gaan met het beschikbare drinkwater.

Let op bij zwemmen

Voor wie een duik wil nemen, is het verstandig om alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Op de website Zwemwater.nl kun je zien waar je veilig kunt zwemmen.

Meer informatie over waterkwaliteit en de gevolgen van droogte is te vinden op de website Duurzaam Geertruidenberg.