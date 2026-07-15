Bestelbus brandt uit op fietspad langs kanaal in Helmond

Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand op het Piet van Bokhovenpad in Helmond. Het voertuig stond op een opvallende locatie: langs een industrieterrein en een kanaal, terwijl er niemand in de buurt was.

Rond een uur 's nachts kregen de brandweer en politie een melding van een voertuigbrand. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de bestelbus al volledig in brand.

Voorbijgangers ontdekten de brandende bus op het fietspad, dat langs een industrieterrein en het kanaal loopt.

Niemand aanwezig

Op het moment van de brand was niemand bij de bestelbus aanwezig. Ook is niet bekend hoe het voertuig op die plek terecht is gekomen. De laadruimte van de bus bleek vrijwel leeg te zijn.

De brandweer wist het vuur te blussen, maar de bestelbus liep daarbij zware schade op. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten.