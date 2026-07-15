Forse stijging aantal explosies in West-Brabant, daling in Oost-Brabant

Het aantal aanslagen met explosieven is vorig jaar in West-Brabant flink toegenomen, terwijl er in Oost Brabant juist sprake was van een daling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie die persbureau ANP via een Woo-verzoek heeft opgevraagd.

In West-Brabant liep het aantal explosies fors op. Waar er in 2024 nog 86 incidenten werden geregistreerd, waren dat er vorig jaar 129. Dat komt neer op een stijging van 50 procent. In Oost-Brabant daalde het aantal explosies en pogingen daartoe van 91 in 2024 naar 71 in 2025. Daarmee behoort de regio tot de gebieden waar het aantal incidenten het hardst terugliep. Explosies zorgen vaak voor flinke schade aan woningen en bedrijven. Ook leiden ze regelmatig tot onrust in buurten waar de aanslagen plaatsvinden.

Aantal blijft landelijk hoog

Het aantal incidenten in Nederland als geheel bleef vrijwel gelijk. In zowel 2024 als 2025 registreerde de politie ruim 1500 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. In 2023 lag dat aantal nog rond de 900. In enkele tientallen gevallen ging het explosief uiteindelijk niet af. De meeste aanslagen worden gepleegd bij woningen. Ook vinden de meeste explosies plaats in de wintermaanden.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren