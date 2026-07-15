ASML verwacht miljarden meer omzet dankzij wereldwijde AI-race

De wereldwijde investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) blijven ASML in de kaart spelen. De chipmachinemaker uit Veldhoven verwacht dit jaar daardoor een omzet van 43 miljard tot 45 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een jaaromzet tussen de 36 miljard en 40 miljard euro.

ASML heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. Dat komt vooral doordat techbedrijven wereldwijd miljarden steken in kunstmatige intelligentie. Voor AI zijn enorme hoeveelheden rekenkracht nodig en daarvoor moeten nieuwe datacenters worden gebouwd.

Meer vraag naar machines

Voor die datacenters zijn geavanceerde chips nodig. En juist daarvoor zijn de machines van ASML onmisbaar. Het Veldhovense bedrijf maakt namelijk als enige ter wereld de meest geavanceerde lithografiemachines waarmee chipfabrikanten deze chips kunnen produceren.

De grote vraag naar AI-chips is duidelijk terug te zien in de cijfers. ASML behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. Dat is meer dan het bedrijf eerder zelf had verwacht.

Bijna 3 miljard euro winst

Onder de streep hield ASML in het tweede kwartaal 2,9 miljard euro winst over. Door de sterke resultaten heeft het bedrijf niet alleen de omzetverwachting verhoogd, maar ook de verwachtingen voor de winstmarge bijgesteld.

De cijfers laten volgens ASML zien dat de vraag naar apparatuur voor de productie van AI-chips voorlopig nog groot blijft. Daardoor verwacht het Veldhovense bedrijf dit jaar beter te presteren dan eerder werd gedacht.