Zomerweer houdt nog even aan, maar verkoeling is in aantocht

Na een paar zomerse dagen met temperaturen van rond de 30 graden slaat het weer dit weekend om. "Dan krijgen we echt te maken met minder warme lucht", zegt Weerplaza-weerman Floris Lafeber. Overdag wordt het nog 20 tot 24 graden en ook de nachten worden volgens hem qua temperatuur prima om te slapen.

Voorlopig is van die dalende temperaturen nog weinig van te merken. Net als dinsdag schijnt ook woensdag de zon volop en lopen de temperaturen aan het eind van de middag op naar ongeveer 30 graden. Ook donderdag blijft het zomers warm. Ondanks wat meer bewolking laat de zon zich volgens Lafeber nog vaak zien. In het westen van Brabant wordt het zo'n 27 graden, terwijl in het oosten opnieuw lokaal de 30 graden kan worden aangetikt. Broeierige nacht

Woensdagavond blijft het nog lang warm. De temperatuur ligt dan nog geruime tijd boven de 25 graden. Wel neemt de luchtvochtigheid toe.