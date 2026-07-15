Zomerweer houdt nog even aan, maar verkoeling is in aantocht
Na een paar zomerse dagen met temperaturen van rond de 30 graden slaat het weer dit weekend om. "Dan krijgen we echt te maken met minder warme lucht", zegt Weerplaza-weerman Floris Lafeber. Overdag wordt het nog 20 tot 24 graden en ook de nachten worden volgens hem qua temperatuur prima om te slapen.
Voorlopig is van die dalende temperaturen nog weinig van te merken. Net als dinsdag schijnt ook woensdag de zon volop en lopen de temperaturen aan het eind van de middag op naar ongeveer 30 graden. Ook donderdag blijft het zomers warm.
Ondanks wat meer bewolking laat de zon zich volgens Lafeber nog vaak zien. In het westen van Brabant wordt het zo'n 27 graden, terwijl in het oosten opnieuw lokaal de 30 graden kan worden aangetikt.
Broeierige nacht
Woensdagavond blijft het nog lang warm. De temperatuur ligt dan nog geruime tijd boven de 25 graden. Wel neemt de luchtvochtigheid toe.
"Dat betekent dat we een vrij broeierige nacht krijgen", zegt Lafeber. De temperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. Vooral in stedelijke gebieden kan het daardoor nog behoorlijk plakkerig aanvoelen.
Temperatuur omlaag
Vanaf vrijdag zet de afkoeling voorzichtig in. Door een noordwestenwind wordt minder warme lucht aangevoerd. Toch blijft het met 25 tot 28 graden nog volop zomerweer.
In het weekend wordt het verschil pas echt merkbaar. "Dan krijgen we echt te maken met nog minder warme lucht", stelt de weerman. De temperatuur daalt naar 20 tot 24 graden. Volgens Lafeber zijn dat zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar.
Zon blijft erbij
Wie hoopt op regen om de droogte te verlichten, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Ook in het weekend blijft het overwegend droog. De zon laat zich geregeld zien, afgewisseld met stapelwolken en wat bewolking. "Misschien lokaal een enkele spat regen, maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat", zegt Lafeber.
Ook 's nachts wordt het aangenamer. De minimumtemperaturen komen in het weekend uit tussen de 14 en 17 graden. "Dat is een prima temperatuur om te slapen, denk ik", besluit de weerman.