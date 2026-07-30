EK-debutant Manou geniet op de duikplank: 'Pijn? Ach, hoort bij de sport'

Toen haar oudere broer voor schoonspringen koos, moest de nog piepjonge Manou Meulebeek ‘verplicht’ mee naar trainingen en wedstrijden. Een paar jaar later mocht ze zelf een sport uitkiezen en besloot ze ook voor de duikplank te kiezen. Vijftien jaar later staat Manou Meulebeek (20) uit Uden voor haar EK-debuut bij de senioren: “Ik heb hier zo hard voor gewerkt, ik mag trots op mezelf zijn.”

Manou weet nog goed dat ze als meisje van zes begon met schoonspringen. “Eerst spring je vanaf de kant en dan ga je steeds een stapje verder. Staand van de 1-meterplank, van de 3-meter en dan maak je bijvoorbeeld je eerste salto. Ik vond het vooral heel leuk om te doen. Fijn dat ik altijd met mijn broer naar een training kon en ik had een gezellige trainingsgroep.” Angst op de plank kent ze niet. “De adrenaline is fijn, daar geniet ik van. Het kan wel flink pijn doen als een sprong niet goed gaat, ik heb dat al meerdere keren meegemaakt. Vaak zwem ik daarna een klein stukje en dan gaat het weer. Ach, pijn hoort bij de sport. De toren van 10 meter is niet mijn ambitie. Daar sta je stil en komt alles uit je benen, ik vind het veren van de plank juist fijn.” Bij PSV Schoonspringen stond ze bekend als een groot talent. Op haar zeventiende kwalificeerde ze zich voor TeamNL. Om nog beter te worden, besloot ze twee jaar geleden naar Amerika te vertrekken. Aan The University of Texas Rio Grande Valley combineert ze nu topsport met een toerisme-opleiding.

Manou Meulebeek gaat naar het EK schoonspringen (foto: NEVOBO).

“In Nederland is het moeilijk om wedstrijden te springen. In Amerika had ik er al snel een stuk of acht. Ik heb daar geleerd om met wedstrijdspanning om te gaan”, zegt ze. “Sowieso heeft de stap naar Amerika me veel gebracht. In Nederland was ik het verlegen meisje, nu ben ik een stuk zelfstandiger en socialer.” Op de universiteit werd ze in haar eerste jaar uitgeroepen tot Diver en Rookie of the Year, vorig jaar was ze opnieuw de beste Diver. “Mijn niveau is flink gegroeid. Ik heb persoonlijke records gesprongen en ook records voor de universiteit.” Vrijwel iedere dag traint Manou twee keer. Ook nu ze tijdelijk in Nederland is, peddelt ze vaak van Uden naar het zwembad in Eindhoven. “In deze sport ben ik nooit uitgeleerd. Ik probeer mijn sprongen op zowel de 1- als de 3-meterplank te perfectioneren. Een groot toernooi op de 3-meter is een volgend doel.”

"Een eindstation is het EK zeker niet."

Manou, die als bijbaantje bij een fastfoodrestaurant in Uden werkt, maakt vanaf vrijdag in Parijs haar EK-debuut op de 1-meterplank. “Ik doe al 15 jaar aan schoonspringen en heb er keihard voor gewerkt. Dit EK voelt als een beloning, ik ga ervan genieten. Een eindstation is het zeker niet. Natuurlijk heb ik sportieve dromen, maar ik blijf nuchter en kijk wat de beste stap is voor mijn lichaam.” Bij het EK is ook Else Guurtje Praasterink uit Eindhoven van de partij. Ze springt van een hoogte van 10 meter.