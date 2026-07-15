Bouwstop op vergunning Dennis Leestraat in Stampersgat

Op Dennis Leestraat 41 in Stampersgat is een aanvraag gedaan om een bestaande vergunning te wijzigen. De aanvraag heeft te maken met een bouwstop.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft op 6 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een wijziging van een eerder verleende vergunning. Het gaat om zaaknummer 1431384 en betreft een aanpassing van de vergunningen met de nummers 991055 en 1408398.

De wijziging is noodzakelijk vanwege een bouwstop op het adres Dennis Leestraat 41 in Stampersgat. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Tot die tijd kan er geen bezwaar of beroep worden ingediend.