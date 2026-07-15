Ingetrokken vergunning voor schuilstalletje in Oudenbosch

De aanvraag voor een vergunning om een schuilstalletje te bouwen aan de Zwarthoofdseweg in Oudenbosch is ingetrokken.

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Het gaat om een verzoek van het adres Zwarthoofdseweg 20 in Oudenbosch. De aanvraag, met zaaknummer 1428989, betrof het bouwen van een klein stalletje.

Volgens de gemeente Halderberge heeft deze bekendmaking alleen een informatief doel. Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingediend, en de ingetrokken aanvraag is niet meer in te zien.