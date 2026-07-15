Mantelzorgwoning aangevraagd in Oud Gastel

In Oud Gastel is een aanvraag ingediend om tijdelijk een mantelzorgwoning te plaatsen.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Vierschaarstraat 5B-MZ in Oud Gastel, waar een tijdelijke mantelzorgwoning geplaatst moet worden.

De aanvraag is op 2 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1430854. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning. Voor meer informatie kan de aanvraag worden opgevraagd bij de gemeente Halderberge.