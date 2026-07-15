Omheining en slagboom aangevraagd bij parkeerzone in Oud Gastel

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een omheining, slagboom en portiek bij de parkeerzone aan de Rietschotten in Oud Gastel.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Rietschotten naast nummer 1 in Oud Gastel. Hier wil de aanvrager een omheining, slagboom en portiek plaatsen rondom een parkeerzone.

De aanvraag is ingediend op 6 juli 2026. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dat kan pas nadat er een beslissing is genomen over de vergunning. Voor wie meer informatie wil, is de aanvraag op te vragen bij de gemeente Halderberge.