Houten vlonderpad bij De Groene Vaart in Oudenbosch krijgt groen licht

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de bouw van een houten vlonderpad ten zuiden van woonwijk De Groene Vaart in Oudenbosch. Het vlonderpad is bedoeld voor recreatief gebruik.

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Het nieuwe vlonderpad moet een recreatieve functie krijgen in het gebied dat grenst aan De Groene Vaart, een woonwijk in Oudenbosch. Het project is goedgekeurd door de gemeente Halderberge, die op 6 juli de vergunning heeft verzonden.

De bouwactiviteit valt onder de categorie 'ruimtelijk bouwen'. Het vlonderpad zal bijdragen aan de toegankelijkheid van het natuurgebied rondom de wijk. Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Halderberge.