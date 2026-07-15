Navigatie overslaan
Ontdek

Houten vlonderpad bij De Groene Vaart in Oudenbosch krijgt groen licht

Vandaag om 09:11

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de bouw van een houten vlonderpad ten zuiden van woonwijk De Groene Vaart in Oudenbosch. Het vlonderpad is bedoeld voor recreatief gebruik.

Gevonden voor jou

Het nieuwe vlonderpad moet een recreatieve functie krijgen in het gebied dat grenst aan De Groene Vaart, een woonwijk in Oudenbosch. Het project is goedgekeurd door de gemeente Halderberge, die op 6 juli de vergunning heeft verzonden.

De bouwactiviteit valt onder de categorie 'ruimtelijk bouwen'. Het vlonderpad zal bijdragen aan de toegankelijkheid van het natuurgebied rondom de wijk. Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Halderberge.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Halderberge

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.