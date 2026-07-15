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Verbouwing winkelpand naar woningen in Raamsdonksveer vertraagd
Vandaag om 09:14
De verbouwing van een winkelpand naar zes woningen in Raamsdonksveer loopt vertraging op. De gemeente heeft de procedure voor de vergunning verlengd met zes weken.
De gemeente Geertruidenberg heeft op 8 juli 2026 besloten om de behandeling van een vergunningsaanvraag voor de verbouwing van een winkelpand aan de Grote Kerkstraat 44 in Raamsdonksveer te verlengen. Het plan is om zes woningen op deze locatie te realiseren.
De verlenging van de procedure betekent dat de beslissing over de vergunning tot zes weken later genomen wordt. Hierdoor schuift het vervolg van de verbouwing op. Het betreft zaaknummer Z2025-00000782.
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