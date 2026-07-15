Pakketautomaat gepland bij Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer

Bij Burgemeester Krijgsmangeerde 46 in Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan om een PostNL pakketautomaat te plaatsen. De gemeente heeft de aanvraag op 6 juli ontvangen en beoordeelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

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De aanvraag voor de pakketautomaat is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000602. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Zodra de gemeente de aanvraag heeft beoordeeld, wordt er een besluit genomen. Dit gebeurt normaal gesproken binnen acht weken, maar deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken.

De locatie waar de pakketautomaat gepland staat, is Burgemeester Krijgsmangeerde 46 in Raamsdonksveer. De gemeente kan de procedure ook tijdelijk stilleggen als er extra informatie nodig is van de aanvrager.