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Aanvraag voor zonwering in Geertruidenberg ontvangen

Vandaag om 09:14

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonwering aan de Weergang 62 in Geertruidenberg. De gemeente heeft deze op 8 juli ontvangen en beoordeelt deze volgens de normale procedure.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00000610. De gemeente neemt doorgaans binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

De termijn kan één keer met zes weken worden verlengd, of tijdelijk worden opgeschort als extra gegevens nodig zijn. Het gaat om de locatie Weergang 62, 4931 DN in Geertruidenberg.

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