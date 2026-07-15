Bouwcontainer tijdelijk toegestaan in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een bouwcontainer aan de van Galenstraat. De container mag er staan van 31 juli tot en met 21 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het besluit gaat over het tijdelijk opslaan van spullen in een bouwcontainer. De vergunning geldt voor het adres van Galenstraat 20 in Geertruidenberg.

De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00000583. In de genoemde periode kunnen bewoners en bedrijven de container gebruiken om roerende zaken op te slaan.