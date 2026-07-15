Vergunning voor nieuwbouw bedrijfsunits in Raamsdonksveer verleend

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de bouw van bedrijfsunits aan Brasem 35 in Raamsdonksveer. Het besluit is op 9 juli genomen.

Gevonden voor jou

De nieuwbouw van bedrijfsunits aan Brasem 35 in Raamsdonksveer heeft groen licht gekregen van de gemeente Geertruidenberg. De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan.

Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00000303. De bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk tot en met 20 augustus 2026.