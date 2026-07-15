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Hijswerkzaamheden Aakschipper Raamsdonksveer zorgen voor tijdelijke afsluiting
Vandaag om 09:14
Op 6 juli is een aanvraag gedaan om op 24 augustus een deel van de Aakschipper in Raamsdonksveer tijdelijk af te sluiten voor hijswerkzaamheden.
De aanvraag betreft het opslaan van roerende zaken tijdens de hijswerkzaamheden. Het gaat om de locatie nabij de Aakschipper 3, 4941 DZ Raamsdonksveer.
De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de behandeling tijdelijk worden uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is.
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