Raamsdonk: aanvraag voor kap zieke notenboom ingediend

Er is een aanvraag ingediend om een zieke notenboom te kappen aan de Luiten Ambachtstraat 32 in Raamsdonk. De gemeente heeft de aanvraag op 7 juli ontvangen en beoordeelt deze volgens de standaard procedure.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het vellen van een houtopstand, in dit geval een zieke notenboom. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000605.

De beoordeling van de aanvraag duurt doorgaans maximaal acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de procedure worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager. Zodra de beoordeling is afgerond, volgt een besluit van de gemeente Geertruidenberg.