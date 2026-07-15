Extra parkeerplaatsen aangevraagd in Raamsdonksveer

Er is een aanvraag ingediend voor extra parkeerplaatsen bij Hoge Veer 1 in Raamsdonksveer. De gemeente heeft de aanvraag op 8 juli ontvangen en beoordeelt deze op afwijkingen van het Omgevingsplan.

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De plannen zijn bedoeld voor de locatie Hoge Veer 1, 4941KH Raamsdonksveer, en zijn geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000608. Het gaat specifiek om een verzoek om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan, zodat er extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.

De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om een besluit te nemen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als meer informatie nodig is. Het besluitproces volgt de standaard richtlijnen voor aanvragen.