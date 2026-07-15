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Woningverbouwing aangevraagd in Schijndel

Vandaag om 09:21

In Schijndel is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning aan de Europalaan.

Gevonden voor jou

Op 13 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woningverbouwing aan Europalaan 89 in Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3363.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als er extra informatie nodig is, kan de procedure tijdelijk worden opgeschort.

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