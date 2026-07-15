Woningverbouwing aangevraagd in Schijndel

In Schijndel is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning aan de Europalaan.

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Op 13 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woningverbouwing aan Europalaan 89 in Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3363.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als er extra informatie nodig is, kan de procedure tijdelijk worden opgeschort.