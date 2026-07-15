Omgevingsvergunning voor varkenshouderij in Sint-Oedenrode ingetrokken

De gemeente Meierijstad heeft de omgevingsvergunning voor een varkenshouderij aan de Hoogstraat in Sint-Oedenrode ingetrokken. Het besluit, dat op 8 juli 2026 is verzonden, geldt voor het houden van landbouwhuisdieren op deze locatie.

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Het intrekken van de vergunning betreft een adres aan de Hoogstraat 64 in Sint-Oedenrode. Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben het besluit genomen en voorzien van zaaknummer Z/509840. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn tot en met 26 augustus 2026 in te zien.

De varkenshouderij was gevestigd op deze locatie, maar de vergunning voor het houden van landbouwhuisdieren is nu volledig ingetrokken. Het besluit treedt direct in werking, ook als er een bezwaarschrift wordt ingediend.