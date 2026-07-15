Nieuwe vergunningen en aanvragen in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft deze week diverse vergunningen verleend en aanvragen ontvangen. Het gaat onder meer om bouwprojecten, gevelreclamewijzigingen en huisvesting voor arbeidsmigranten.

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In Etten-Leur is deze week een vergunning verleend voor het vervangen van afgekeurde roeden van de Zwartenbergse molen aan de Zevenbergseweg. Ook zijn er vergunningen afgegeven voor het uitbreiden van woningen, het plaatsen van dakkapellen en het realiseren van een bedrijfshal met kantoor aan de Leemputweg.

Daarnaast zijn er nieuwe aanvragen binnengekomen, zoals het wijzigen van gevelreclame aan de Ecustraat en het vergroten van een bedrijfsgebouw aan de Nieuwe Donk. Op Klappenberg 15 zijn plannen ingediend voor de bouw van een nieuwe loods en jongveestal. Verder wordt huisvesting voor arbeidsmigranten aangevraagd op de Nachtegaal en Spinetstraat.

Meer informatie over deze en andere projecten vind je via de bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur.