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Omgevingsvergunning voor jongveestal in Etten-Leur aangevraagd
Vandaag om 09:21
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een jongveestal aan Klappenberg 15.
Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een jongveestal. Het project is gepland aan Klappenberg 15, postcode 4873NN.
De aanvraag heeft een intern kenmerk: 2026ABB0456-01. De publicatie hiervan is puur informatief. Het is pas mogelijk om bezwaar te maken wanneer de gemeente een besluit over de vergunning heeft genomen.
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