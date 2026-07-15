Omgevingsvergunning voor dragende muur Etten-Leur aangevraagd

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het doorbreken van een dragende muur op de begane grond van een woning aan Lijster 16.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben op 7 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het project betreft het doorbreken van een dragende muur op de begane grond van een woning aan Lijster 16.

De publicatie van deze aanvraag is alleen informatief. Bezwaar maken is pas mogelijk als er een besluit is genomen over de vergunning.