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Wijziging gevelreclame Ecustraat 9 in Etten-Leur aangevraagd
Vandaag om 09:21
Een aanvraag is ingediend om de gevelreclame aan de Ecustraat 9 in Etten-Leur te wijzigen. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 6 juli 2026 is ontvangen door de gemeente.
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen om de bestaande gevelreclame aan te passen op het adres Ecustraat 9, postcode 4879NP. Deze aanvraag heeft intern kenmerk 2026ABB0454-01.
Het gaat om een informatieve melding. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra de gemeente een besluit over deze aanvraag heeft genomen.
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