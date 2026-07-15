Open Monumentendag in Etten-Leur: activiteiten aanmelden

In het weekend van 12 en 13 september 2026 wordt in Etten-Leur Open Monumentendag gevierd. Particulieren kunnen hun activiteiten aanmelden en zo het erfgoed in de schijnwerpers zetten.

Gevonden voor jou

Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op 12 en 13 september 2026. In Etten-Leur worden inwoners en ondernemers aangemoedigd om initiatieven te organiseren die erfgoed onder de aandacht brengen. Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van een monument, een optreden of speciale acties in horecagelegenheden.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een Open Monumentenvlag, en hun activiteit wordt gepromoot via lokale media en de landelijke website van Open Monumentendag. Voor sommige activiteiten kan een vergunning of melding nodig zijn. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het telefoonnummer 14076 of per e-mail via [email protected].