Aanvraag om huisvesting arbeidsmigranten in Etten-Leur

In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Spinetstraat 4. De aanvraag is op 9 juli ontvangen en wordt nu beoordeeld.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een aanvraag ontvangen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het project is gepland op Spinetstraat 4, postcode 4876XS. Het interne kenmerk van deze aanvraag is 2026ABB0460-01.

Belanghebbenden kunnen op dit moment geen bezwaar maken tegen de aanvraag. Dit wordt pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning.