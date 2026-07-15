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Aanvraag om huisvesting arbeidsmigranten in Etten-Leur
Vandaag om 09:21
In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Spinetstraat 4. De aanvraag is op 9 juli ontvangen en wordt nu beoordeeld.
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een aanvraag ontvangen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het project is gepland op Spinetstraat 4, postcode 4876XS. Het interne kenmerk van deze aanvraag is 2026ABB0460-01.
Belanghebbenden kunnen op dit moment geen bezwaar maken tegen de aanvraag. Dit wordt pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning.
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