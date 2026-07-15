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Voorgevel Bogardeind 161 Geldrop mogelijk op de schop
Vandaag om 09:23
Op Bogardeind 161 in Geldrop is een aanvraag ingediend om de voorgevel van het pand te wijzigen. De gemeente heeft de aanvraag op 9 juli ontvangen.
De eigenaar van het pand aan Bogardeind 161 wil de voorgevel aanpassen. De aanvraag hiervoor is inmiddels in behandeling genomen door de gemeente Geldrop-Mierlo.
Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij nog geen besluit is genomen. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een officiële beslissing is. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.
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