Omgevingsvergunning voor inzameling frituurvet in Zevenbergen afgewezen

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het inzamelen van frituurvet op Vlimmeren 1 in Zevenbergen buiten behandeling gelaten.

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De vergunningaanvraag, die bedoeld was voor het inzamelen van frituurvet op het adres Vlimmeren 1 in Zevenbergen, is door burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk afgewezen. Het besluit is op 13 juli 2026 verzonden.

Het project betrof het verzamelen van gebruikt frituurvet, maar de details over waarom de aanvraag buiten behandeling is gelaten, zijn niet bekendgemaakt. Wie het besluit wil inzien, kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.