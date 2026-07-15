Nieuwe leden aangewezen voor Metropoolregio Eindhoven

De gemeente Deurne heeft nieuwe vertegenwoordigers aangewezen voor het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Burgemeester Greet Buter wordt lid en wethouder Joan van Rixtel plaatsvervangend lid. Het besluit treedt morgen in werking.

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Door een wijziging in de samenstelling van het college van Deurne op 2 juni 2026, was het nodig om het vorige aanwijzingsbesluit uit 2024 te vervangen. Dit besluit regelt wie namens het college deelneemt aan de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (GR MRE), een samenwerking tussen gemeenten in de regio.

Het nieuwe besluit is vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering op 7 juli 2026. Met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit wordt het besluit van 26 maart 2024 ingetrokken. Burgemeester Greet Buter is aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder Joan van Rixtel als plaatsvervangend lid.