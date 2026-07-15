Zwembad en schuilstallen gepland aan Soeterbeekseweg in Nuenen

In Nuenen is een aanvraag gedaan voor een zwembad en twee schuilstallen. Het gaat om een locatie aan de Soeterbeekseweg. De aanvraag is op 11 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een zwembad en het bouwen van twee schuilstallen. Het gaat om het adres Soeterbeekseweg 39 in Nuenen.

Burgemeester en wethouders melden dat de aanvraag op 11 juli 2026 is binnengekomen. De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien. Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning is verleend.