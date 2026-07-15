Uitbreiding woning Van Ruusbroecstraat in Nuenen aangevraagd

In Nuenen is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning aan de Van Ruusbroecstraat. De aanvraag is op 7 juli 2026 ontvangen en wordt nu behandeld.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Van Ruusbroecstraat 2. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 7 juli 2026 is ingediend.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de stukken vanaf vandaag digitaal opvraagbaar zijn. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dit kan pas wanneer de vergunning officieel is verleend.