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Vergunning aangevraagd voor herbouwen woning in Nuenen
Vandaag om 09:25
In Nuenen is een vergunning aangevraagd voor het herbouwen van een woning aan de Nieuw Ervensestraat 3. De gemeente ontving de aanvraag op 8 juli.
De aanvraag betreft het herbouwen van een woning en is ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het gaat om de locatie Nieuw Ervensestraat 3 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 8 juli ontvangen.
De stukken rondom deze aanvraag zijn vanaf vandaag digitaal op te vragen bij de gemeente. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat de omgevingsvergunning is verleend.
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