Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe pedicure en voetreflex praktijk gepland in Nuenen

Vandaag om 09:25

In Nuenen is een aanvraag gedaan voor een pedicure en voetreflex praktijk aan de Hoefbladstraat. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het starten van een pedicure en voetreflex praktijk op Hoefbladstraat 11 in Nuenen.

De stukken met betrekking tot de aanvraag kunnen vanaf vandaag worden ingezien. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas zodra de vergunning is verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.