Nieuwe pedicure en voetreflex praktijk gepland in Nuenen

In Nuenen is een aanvraag gedaan voor een pedicure en voetreflex praktijk aan de Hoefbladstraat. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het starten van een pedicure en voetreflex praktijk op Hoefbladstraat 11 in Nuenen.

De stukken met betrekking tot de aanvraag kunnen vanaf vandaag worden ingezien. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas zodra de vergunning is verleend.