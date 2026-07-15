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Verbouwing woning Papenvoortsedijk 10 in Nuenen aangevraagd
Vandaag om 09:25
Er is een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Papenvoortsedijk 10 in Nuenen. Het gaat om wijzigingen aan de voorgevel en een interne verbouwing.
De aanvraag is op 8 juli 2026 ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het betreft het aanpassen van de voorgevel en het verbouwen van het interieur van de woning. De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien.
Het aanvragen van een omgevingsvergunning is een verplichte stap bij het wijzigen van een gebouw. Momenteel kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.
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