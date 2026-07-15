Gemeente Best stelt besluit omgevingsvergunning uit

De gemeente Best heeft de beslissing op een vergunning voor een tijdelijke opslagloods aan de Eindhovenseweg-Zuid 79 met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een derde tijdelijke opslagloods. Deze loods is bedoeld voor het opslaan en werken aan carnavalswagens. De activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd, betreffen een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit.

De locatie van de aanvraag is aan de Eindhovenseweg-Zuid 79 in Best. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000997. Het uitstel van de beslissing betekent dat de gemeente nog zes weken de tijd neemt om een definitief besluit te nemen.