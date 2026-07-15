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Vergunning verleend voor airco-unit aan gevel in Vught

Vandaag om 09:25

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een airco-unit aan de gevel van een woning aan het Mariaplein. De vergunning is op 9 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om een airco-unit die wordt geplaatst ter hoogte van het balkon aan het Mariaplein 8M in Vught. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door burgemeester en wethouders van de gemeente.

Met het verlenen van deze vergunning is het voor de bewoners mogelijk om de airco te installeren. Het besluit is vorige week verzonden, waardoor de vergunning officieel van kracht is.

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