Vught: Bedrijfswoning Koestraat 14 mogelijk omgebouwd tot woonhuis

In Vught is een aanvraag gedaan om een bedrijfswoning aan de Koestraat 14 te veranderen in een woonhuis. De gemeente ontving deze aanvraag op 3 juli.

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De aanvraag betreft een aanpassing van de bestemming van de woning, die nu nog als bedrijfswoning staat geregistreerd. Volgens de plannen zou deze bestemming worden gewijzigd naar een reguliere woonbestemming.

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat de aanvraag is ingediend door de eigenaar van het pand. Het adres in kwestie is Koestraat 14, gelegen in de gemeente Vught.