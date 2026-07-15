Aanvraag voor bouw twee-onder-een-kapwoning in Vught

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning aan de Theresialaan 111. De aanvraag is ingediend op 9 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag voor het bouwen van een woning en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het adres van de geplande bouwlocatie is Theresialaan 111 in Vught.

De aanvraag betreft een project waarbij een twee-onder-een-kapwoning zal worden gerealiseerd. Het dossiernummer dat aan deze aanvraag is gekoppeld, is Z26-308776.