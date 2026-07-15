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Vergunning aangevraagd voor tijdelijke woonunit in Helvoirt
Vandaag om 09:25
In Helvoirt is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Molenstraat 16a. Het verzoek is op 9 juli 2026 bij de gemeente Vught ingediend.
De eigenaar van het perceel aan de Molenstraat 16a wil een tijdelijke woonunit plaatsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig, omdat de plannen afwijken van de bestaande regels in het omgevingsplan.
De aanvraag is vorige week binnengekomen bij burgemeester en wethouders van Vught. Het dossier draagt het nummer Z26 – 308797.
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