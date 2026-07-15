Advertentie
Beslistermijn verlengd voor geluidsschermen langs spoor in Vught
Vandaag om 09:25
De gemeente Vught heeft de beslistermijn voor het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor met zes weken verlengd.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben de behandeling van een aanvraag voor het plaatsen van geluidsschermen langs het spoortracé met zes weken uitgesteld. Het gaat om verschillende locaties in Vught waar de schermen moeten komen.
De verlenging is officieel bevestigd in een brief die op 9 juli 2026 is verstuurd. Het project, met kenmerk Z26 – 301835, richt zich op het verbeteren van de geluidsisolatie langs het spoor.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie