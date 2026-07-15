Vergunning verleend voor verbouwing woning in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het intern verbouwen van een woning aan de Taalstraat, inclusief het plaatsen van airco's en een warmtepomp.

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De vergunning is op 9 juli 2026 verzonden. Naast de interne verbouwing mogen de voordeur van de woning worden gewijzigd en airco's en een warmtepomp worden geplaatst.

De woning bevindt zich op Taalstraat 156 in Vught. Bewoners kunnen met de aanpassingen hun woning duurzamer maken en verbeteren.