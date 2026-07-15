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Vergunning verleend voor verbouwing woning in Vught

Vandaag om 09:25

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het intern verbouwen van een woning aan de Taalstraat, inclusief het plaatsen van airco's en een warmtepomp.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 9 juli 2026 verzonden. Naast de interne verbouwing mogen de voordeur van de woning worden gewijzigd en airco's en een warmtepomp worden geplaatst.

De woning bevindt zich op Taalstraat 156 in Vught. Bewoners kunnen met de aanpassingen hun woning duurzamer maken en verbeteren.

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