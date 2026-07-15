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Vergunningsaanvraag voor dakkapellen in Vught

Vandaag om 09:25

In Vught is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Baroniesingel 15. De gemeente heeft de aanvraag op 4 juli ontvangen.

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Het gaat om een vergunningsaanvraag voor het adres Baroniesingel 15. De plannen omvatten het plaatsen van twee dakkapellen. Burgemeester en wethouders van Vught hebben de aanvraag ontvangen op 4 juli 2026.

De gemeente beoordeelt nu of de vergunning verleend kan worden. De aanvraag draagt het kenmerk Z26 – 308411.

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