Twee parkeerplaatsen voor elektrische auto's in St. Willebrord

De gemeente Rucphen heeft twee parkeerplaatsen nabij Eksterdonk 19 in St. Willebrord aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hier wordt een oplaadpaal geplaatst.

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De parkeerplaatsen zijn exclusief bedoeld voor elektrische auto's die aangesloten zijn op het oplaadpunt. De gemeente geeft aan dat er in de omgeving onvoldoende laadmogelijkheden zijn en dat deze maatregel voldoet aan de vraag naar meer oplaadpunten.

Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan minder CO2-uitstoot, schonere lucht en minder geluidsoverlast. De toegewezen parkeerplaatsen liggen aan een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van St. Willebrord. Ze vallen onder het beheer van de gemeente Rucphen.