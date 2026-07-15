Rucphen krijgt gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Bij de van Boutershemstraat 15 in Rucphen is een gehandicaptenparkeerplaats ingericht. Het besluit is genomen vanwege de hoge parkeerdruk en de specifieke situatie van de aanvrager.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met het verkeersbord E6 en een onderbord met kenteken. Deze plek is exclusief bedoeld voor de aanvrager, die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en geen alternatieve parkeeropties heeft, zoals een garage of eigen terrein.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en een parkeeronderzoek bevestigde dat er sprake is van een hoge parkeerdruk in de omgeving. Het verkeersbesluit ligt vanaf vandaag, 15 juli 2026, zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Rucphen.