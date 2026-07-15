St. Willebrord krijgt gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

De gemeente Rucphen heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren bij Maximastraat 23 in St. Willebrord. Het besluit is genomen om de parkeerdruk te verlichten voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

Gevonden voor jou

Bij Maximastraat 23 in St. Willebrord wordt een gereserveerde parkeerplaats ingericht voor een bewoner die voldoet aan de criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het besluit is genomen vanwege de hoge parkeerdruk in de buurt en het ontbreken van andere mogelijkheden, zoals een eigen garage of parkeerplek op eigen terrein.

De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord met kenteken. Overleg hierover heeft plaatsgevonden met de politie. Het besluit ligt vanaf woensdag 15 juli 2026 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Rucphen.