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Verbouwing woning Krommestraat in Sprundel aangevraagd
Vandaag om 09:25
De gemeente Rucphen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de verbouwing van een woning aan de Krommestraat in Sprundel. Het besluit hierover wordt verwacht vóór 27 augustus.
Op 2 juli heeft de gemeente Rucphen een aanvraag ontvangen om een woning aan de Krommestraat 51 in Sprundel te verbouwen. De vergunning is nodig voor bouw- of verbouwwerkzaamheden en kan invloed hebben op de omgeving.
De gemeente verwacht uiterlijk op 27 augustus een besluit te nemen over de aanvraag. Zodra dit besluit is genomen, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd. Vanaf dat moment kan iedereen de details van de vergunning inzien.
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