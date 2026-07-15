Navigatie overslaan
Ontdek

Verbouwing woning Krommestraat in Sprundel aangevraagd

Vandaag om 09:25

De gemeente Rucphen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de verbouwing van een woning aan de Krommestraat in Sprundel. Het besluit hierover wordt verwacht vóór 27 augustus.

Gevonden voor jou

Op 2 juli heeft de gemeente Rucphen een aanvraag ontvangen om een woning aan de Krommestraat 51 in Sprundel te verbouwen. De vergunning is nodig voor bouw- of verbouwwerkzaamheden en kan invloed hebben op de omgeving.

De gemeente verwacht uiterlijk op 27 augustus een besluit te nemen over de aanvraag. Zodra dit besluit is genomen, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd. Vanaf dat moment kan iedereen de details van de vergunning inzien.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Rucphen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.