Schuur en tuinhuisjes in Zegge mogelijk vervangen

De gemeente Rucphen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het vervangen van een schuur en twee tuinhuisjes in Zegge. Het gaat om een locatie aan de Onze Lieve Vrouwestraat.

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Op 5 juli heeft de gemeente Rucphen een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een bestaande schuur en twee tuinhuisjes. Deze staan op het adres Onze Lieve Vrouwestraat 86 in Zegge. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is voor bouw- en verbouwplannen.

De gemeente verwacht uiterlijk 31 augustus een besluit te nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt goedgekeurd, zal dit openbaar gemaakt worden en kunnen betrokkenen de details bekijken. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.