Vergunning dubbele nokverhoging verleend in Waalre

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dubbele nokverhoging op de tweede verdieping van een woning aan de Ernst Casimirstraat.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft een woning aan de Ernst Casimirstraat 11, 5583CE in Waalre. Het project houdt in dat op de tweede verdieping van het pand een dubbele nokverhoging wordt geplaatst, wat zorgt voor meer ruimte onder het dak.

De vergunning is verleend op 9 juli 2026. De aanvraag is behandeld via een reguliere procedure. Het zaaknummer van deze vergunning is 1120877.